Paychex Aktie

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WKN: 868284 / ISIN: US7043261079

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Paychex-Performance 24.09.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Paychex von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Paychex-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Paychex-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Paychex-Papier bei 109,98 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Paychex-Aktie investiert hat, hat nun 9,093 Anteile im Depot. Die gehaltenen Paychex-Papiere wären am 23.09.2026 950,08 USD wert, da der Schlussstand 104,49 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 4,99 Prozent.

Paychex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 40,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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