NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Paychex von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Paychex-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 117,45 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,851 Paychex-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.01.2026 auf 111,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95,04 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,96 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Paychex belief sich zuletzt auf 39,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
