NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Paychex von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Paychex-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurden Paychex-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 117,98 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Paychex-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,476 Paychex-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.10.2026 gerechnet (108,37 USD), wäre die Investition nun 918,55 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 8,15 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Paychex zuletzt 37,87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at