NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Paychex von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Paychex-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Paychex-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Paychex-Papier an diesem Tag bei 150,19 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Paychex-Aktie investiert, befänden sich nun 66,582 Paychex-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Paychex-Aktie auf 93,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 216,13 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37,84 Prozent abgenommen.

Alle Paychex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 33,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at