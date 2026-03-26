Paychex Aktie
WKN: 868284 / ISIN: US7043261079
|Performance unter der Lupe
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26.03.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Paychex von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurden Paychex-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Paychex-Papier an diesem Tag bei 150,19 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Paychex-Aktie investiert, befänden sich nun 66,582 Paychex-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Paychex-Aktie auf 93,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 216,13 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37,84 Prozent abgenommen.
Alle Paychex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 33,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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