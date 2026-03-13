NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PC Connection von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PC Connection-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der PC Connection-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 24,53 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die PC Connection-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40,766 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.03.2026 auf 60,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 462,29 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 146,23 Prozent zugenommen.

PC Connection war somit zuletzt am Markt 1,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at