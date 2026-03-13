PC Connection Aktie
WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007
|Rentable PC Connection-Anlage?
|
13.03.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PC Connection von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der PC Connection-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 24,53 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die PC Connection-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40,766 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.03.2026 auf 60,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 462,29 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 146,23 Prozent zugenommen.
PC Connection war somit zuletzt am Markt 1,52 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PC Connection Inc.
Analysen zu PC Connection Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PC Connection Inc.
|52,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.