NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PC Connection von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PC Connection-Aktie Anlegern gebracht.

PC Connection-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die PC Connection-Aktie 22,42 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die PC Connection-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 446,030 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der PC Connection-Aktie auf 60,42 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26 949,15 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 169,49 Prozent.

PC Connection wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,54 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at