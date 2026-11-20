PC Connection Aktie
WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007
|PC Connection-Performance im Blick
|
20.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PC Connection von vor 10 Jahren eingefahren
Am 20.11.2016 wurde das PC Connection-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die PC Connection-Anteile bei 26,40 USD. Bei einem PC Connection-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37,879 PC Connection-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2026 3 101,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 81,88 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 210,15 Prozent.
PC Connection war somit zuletzt am Markt 2,09 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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