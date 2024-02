NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PC Connection von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PC Connection-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die PC Connection-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die PC Connection-Aktie bei 48,01 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die PC Connection-Aktie investiert hat, hat nun 20,829 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen PC Connection-Aktien wären am 01.02.2024 1 375,96 USD wert, da der Schlussstand 66,06 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 37,60 Prozent.

Der PC Connection-Wert an der Börse wurde auf 1,68 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at