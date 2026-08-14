PC Connection Aktie
WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007
|Rentables PC Connection-Investment?
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14.08.2026 16:03:49
NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PC Connection von vor 3 Jahren eingefahren
PC Connection-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 51,41 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 194,515 PC Connection-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 749,85 USD, da sich der Wert eines PC Connection-Papiers am 13.08.2026 auf 80,97 USD belief. Mit einer Performance von +57,50 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
PC Connection erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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