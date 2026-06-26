PC Connection Aktie

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WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007

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Lukrativer PC Connection-Einstieg? 26.06.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PC Connection von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen PC Connection-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die PC Connection-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des PC Connection-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 47,01 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PC Connection-Aktie investiert, befänden sich nun 21,272 PC Connection-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 71,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 512,66 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 51,27 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von PC Connection betrug jüngst 1,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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