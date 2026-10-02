PC Connection Aktie

PC Connection für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007

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Rentables PC Connection-Investment? 02.10.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PC Connection von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PC Connection-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der PC Connection-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die PC Connection-Aktie an diesem Tag 61,72 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die PC Connection-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,620 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 149,98 USD, da sich der Wert eines PC Connection-Papiers am 01.10.2026 auf 92,57 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,98 Prozent vermehrt.

PC Connection war somit zuletzt am Markt 2,28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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