Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in PC Connection-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades PC Connection-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 58,31 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 171,497 PC Connection-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (82,09 USD), wäre die Investition nun 14 078,20 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 40,78 Prozent.

Der Marktwert von PC Connection betrug jüngst 2,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at