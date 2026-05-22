PC Connection Aktie
WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007
|Rentabler PC Connection-Einstieg?
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22.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PC Connection-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem PC Connection-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 44,70 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 223,714 PC Connection-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 21.05.2026 14 357,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 64,18 USD belief. Mit einer Performance von +43,58 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
PC Connection wurde am Markt mit 1,63 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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