PC Connection Aktie
WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007
|PC Connection-Performance
|
16.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PC Connection-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit PC Connection-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 44,20 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in PC Connection-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 226,244 PC Connection-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (90,82 USD), wäre die Investition nun 20 547,51 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 105,48 Prozent zugenommen.
PC Connection erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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