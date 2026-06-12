NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PC Connection-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in PC Connection-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem PC Connection-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das PC Connection-Papier bei 64,50 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 155,039 PC Connection-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 224,81 USD, da sich der Wert eines PC Connection-Papiers am 11.06.2026 auf 72,40 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 12,25 Prozent.

Der Börsenwert von PC Connection belief sich jüngst auf 1,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at