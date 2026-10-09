NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PC Connection von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in PC Connection eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit PC Connection-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 55,13 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,139 PC Connection-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (90,89 USD), wäre die Investition nun 1 648,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64,86 Prozent gesteigert.

Alle PC Connection-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at