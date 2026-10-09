PC Connection Aktie
WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007
|Rentables PC Connection-Investment?
|
09.10.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PC Connection von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit PC Connection-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 55,13 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,139 PC Connection-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (90,89 USD), wäre die Investition nun 1 648,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64,86 Prozent gesteigert.
Alle PC Connection-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PC Connection Inc.
Analysen zu PC Connection Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PC Connection Inc.
|82,00
|1,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.