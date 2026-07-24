NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PC Connection von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PC Connection-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die PC Connection-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 44,60 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das PC Connection-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 224,215 PC Connection-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 23.07.2026 17 943,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 80,03 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 79,44 Prozent.

Der PC Connection-Wert an der Börse wurde auf 2,04 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at