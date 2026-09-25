NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PC Connection-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen PC Connection-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 25.09.2016 wurden PC Connection-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 25,61 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 390,472 PC Connection-Aktien im Depot. Die gehaltenen PC Connection-Aktien wären am 24.09.2026 34 759,86 USD wert, da der Schlussstand 89,02 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 34 759,86 USD entspricht einer Performance von +247,60 Prozent.

PC Connection war somit zuletzt am Markt 2,24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at