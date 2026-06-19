NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PC Connection-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in PC Connection eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das PC Connection-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die PC Connection-Anteile bei 45,73 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,187 PC Connection-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 154,32 USD, da sich der Wert einer PC Connection-Aktie am 18.06.2026 auf 70,57 USD belief. Mit einer Performance von +54,32 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

PC Connection wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,76 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at