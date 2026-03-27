NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel hätte eine Investition in PC Connection von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PC Connection-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem PC Connection-Papier statt. Zur Schlussglocke war das PC Connection-Papier an diesem Tag 43,34 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die PC Connection-Aktie investiert hat, hat nun 2,307 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 135,03 USD, da sich der Wert eines PC Connection-Anteils am 26.03.2026 auf 58,52 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35,03 Prozent erhöht.

PC Connection erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at