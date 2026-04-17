PC Connection Aktie
WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007
|Rentable PC Connection-Anlage?
|
17.04.2026 16:04:41
NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PC Connection-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades PC Connection-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 60,09 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die PC Connection-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,664 PC Connection-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.04.2026 gerechnet (63,95 USD), wäre das Investment nun 106,42 USD wert. Mit einer Performance von +6,42 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte PC Connection einen Börsenwert von 1,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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