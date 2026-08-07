NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PC Connection-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in PC Connection-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 07.08.2025 wurden PC Connection-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die PC Connection-Anteile bei 60,10 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die PC Connection-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 16,639 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.08.2026 1 440,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 86,60 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44,09 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von PC Connection belief sich zuletzt auf 2,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at