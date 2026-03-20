PC Connection Aktie
WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007
|Hochrechnung
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20.03.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PC Connection-Investment von vor einem Jahr verloren
Die PC Connection-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der PC Connection-Aktie betrug an diesem Tag 62,19 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die PC Connection-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 160,798 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 56,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 162,24 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 8,38 Prozent gleich.
Alle PC Connection-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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