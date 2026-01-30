PC Connection Aktie
WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007
|PC Connection-Performance im Blick
|
30.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PC Connection von vor 3 Jahren verdient
Am 30.01.2023 wurde das PC Connection-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 48,13 USD. Bei einem PC Connection-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20,777 PC Connection-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 206,73 USD, da sich der Wert einer PC Connection-Aktie am 29.01.2026 auf 58,08 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 20,67 Prozent angewachsen.
PC Connection war somit zuletzt am Markt 1,46 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|PC Connection Inc.
|49,60
|2,48%
