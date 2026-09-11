NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PC Connection von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen PC Connection-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurden PC Connection-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 53,97 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die PC Connection-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,853 PC Connection-Aktien. Die gehaltenen PC Connection-Aktien wären am 10.09.2026 153,03 USD wert, da der Schlussstand 82,59 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 53,03 Prozent gesteigert.

Am Markt war PC Connection jüngst 2,09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at