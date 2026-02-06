PC Connection Aktie

WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007

PC Connection-Investment 06.02.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PC Connection von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren PC Connection-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit PC Connection-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 51,89 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die PC Connection-Aktie investierten, hätten nun 192,715 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 05.02.2026 12 651,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 65,65 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26,52 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von PC Connection belief sich zuletzt auf 1,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

PC Connection Inc. 57,50 3,60% PC Connection Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

