NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PC Connection von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in PC Connection-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der PC Connection-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren PC Connection-Anteile 45,35 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 22,051 PC Connection-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 906,50 USD, da sich der Wert einer PC Connection-Aktie am 17.09.2026 auf 86,46 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 90,65 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von PC Connection belief sich zuletzt auf 2,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at