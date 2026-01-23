NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PC Connection von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in PC Connection-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 23.01.2025 wurde das PC Connection-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 72,77 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,374 PC Connection-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 79,92 USD, da sich der Wert eines PC Connection-Papiers am 22.01.2026 auf 58,16 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 20,08 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von PC Connection belief sich zuletzt auf 1,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at