NASDAQ Composite Index-Titel PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PDF Solutions von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen PDF Solutions-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem PDF Solutions-Papier statt. Der Schlusskurs der PDF Solutions-Anteile betrug an diesem Tag 23,09 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die PDF Solutions-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 433,088 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des PDF Solutions-Papiers auf 40,82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 678,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 76,79 Prozent gesteigert.

Der PDF Solutions-Wert an der Börse wurde auf 1,72 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at