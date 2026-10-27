PDF Solutions Aktie
WKN: 541307 / ISIN: US6932821050
|PDF Solutions-Investment
|
27.10.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PDF Solutions von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem PDF Solutions-Papier statt. Der Schlusskurs der PDF Solutions-Anteile betrug an diesem Tag 23,09 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die PDF Solutions-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 433,088 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des PDF Solutions-Papiers auf 40,82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 678,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 76,79 Prozent gesteigert.
Der PDF Solutions-Wert an der Börse wurde auf 1,72 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PDF Solutions Inc.
|
27.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PDF Solutions von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
21.10.26
|Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: PDF Solutions stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PDF Solutions-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
14.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite in Rot (finanzen.at)
|
14.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu PDF Solutions Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PDF Solutions Inc.
|39,60
|8,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.