NASDAQ Composite Index-Titel PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PDF Solutions von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades PDF Solutions-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das PDF Solutions-Papier bei 21,42 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 46,685 PDF Solutions-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 587,30 USD, da sich der Wert einer PDF Solutions-Aktie am 02.03.2026 auf 34,00 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 587,30 USD, was einer positiven Performance von 58,73 Prozent entspricht.
Der PDF Solutions-Wert an der Börse wurde auf 1,35 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
