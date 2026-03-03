NASDAQ Composite Index-Titel PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PDF Solutions von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen PDF Solutions-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades PDF Solutions-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das PDF Solutions-Papier bei 21,42 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 46,685 PDF Solutions-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 587,30 USD, da sich der Wert einer PDF Solutions-Aktie am 02.03.2026 auf 34,00 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 587,30 USD, was einer positiven Performance von 58,73 Prozent entspricht.

Der PDF Solutions-Wert an der Börse wurde auf 1,35 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at