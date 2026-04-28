NASDAQ Composite Index-Titel PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PDF Solutions von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in PDF Solutions-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden PDF Solutions-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der PDF Solutions-Anteile betrug an diesem Tag 18,48 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die PDF Solutions-Aktie investiert hat, hat nun 5,411 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.04.2026 gerechnet (41,34 USD), wäre die Investition nun 223,70 USD wert. Das entspricht einem Plus von 123,70 Prozent.

Insgesamt war PDF Solutions zuletzt 1,85 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at