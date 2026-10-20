PDF Solutions Aktie
WKN: 541307 / ISIN: US6932821050
|PDF Solutions-Performance im Blick
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20.10.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PDF Solutions-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 20.10.2023 wurde die PDF Solutions-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 28,66 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PDF Solutions-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 34,892 PDF Solutions-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 438,24 USD, da sich der Wert einer PDF Solutions-Aktie am 19.10.2026 auf 41,22 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,82 Prozent gesteigert.
Der PDF Solutions-Wert an der Börse wurde auf 1,66 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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