PDF Solutions Aktie
WKN: 541307 / ISIN: US6932821050
|Profitable PDF Solutions-Investition?
|
24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PDF Solutions-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades PDF Solutions-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 31,05 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,221 PDF Solutions-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (35,34 USD), wäre das Investment nun 113,82 USD wert. Das entspricht einem Plus von 13,82 Prozent.
Der Börsenwert von PDF Solutions belief sich zuletzt auf 1,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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