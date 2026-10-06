NASDAQ Composite Index-Titel PDF Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PDF Solutions-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in PDF Solutions-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die PDF Solutions-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die PDF Solutions-Aktie an diesem Tag bei 18,38 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 544,070 PDF Solutions-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 56,08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30 511,43 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 205,11 Prozent angezogen.

PDF Solutions wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,37 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at