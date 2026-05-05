NASDAQ Composite Index-Titel PDF Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PDF Solutions-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in PDF Solutions-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die PDF Solutions-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 38,71 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 25,833 PDF Solutions-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des PDF Solutions-Papiers auf 44,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 146,99 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 146,99 USD, was einer positiven Performance von 14,70 Prozent entspricht.

Der PDF Solutions-Wert an der Börse wurde auf 1,78 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at