NASDAQ Composite Index-Titel PDF Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PDF Solutions-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren PDF Solutions-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden PDF Solutions-Anteile feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des PDF Solutions-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 41,23 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,425 PDF Solutions-Aktien. Die gehaltenen PDF Solutions-Anteile wären am 06.04.2026 82,63 USD wert, da der Schlussstand 34,07 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 17,37 Prozent.

Zuletzt verbuchte PDF Solutions einen Börsenwert von 1,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at