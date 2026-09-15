PDF Solutions Aktie

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WKN: 541307 / ISIN: US6932821050

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Profitable PDF Solutions-Anlage? 15.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel PDF Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PDF Solutions von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen PDF Solutions-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die PDF Solutions-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die PDF Solutions-Aktie bei 19,65 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die PDF Solutions-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 508,906 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des PDF Solutions-Papiers auf 42,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 786,26 USD wert. Damit wäre die Investition um 117,86 Prozent gestiegen.

PDF Solutions wurde am Markt mit 2,02 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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