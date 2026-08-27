NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pegasystems von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Pegasystems eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Pegasystems-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 12,97 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 771,010 Pegasystems-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.08.2026 26 083,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,83 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 160,83 Prozent vermehrt.

Pegasystems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at