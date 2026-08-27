Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
|Frühes Investment
|
27.08.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pegasystems von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Pegasystems-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 12,97 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 771,010 Pegasystems-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.08.2026 26 083,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,83 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 160,83 Prozent vermehrt.
Pegasystems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pegasystems Inc.
Analysen zu Pegasystems Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Pegasystems Inc.
|30,69
|5,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.