Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
|Performance im Blick
|
12.02.2026 16:04:35
NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pegasystems von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Pegasystems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Pegasystems-Aktie bei 10,64 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 93,985 Pegasystems-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 564,85 USD, da sich der Wert eines Pegasystems-Papiers am 11.02.2026 auf 37,93 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 256,48 Prozent.
Der Marktwert von Pegasystems betrug jüngst 7,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
