Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
|Langfristige Investition
|
26.03.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pegasystems von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Pegasystems-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 22,45 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Pegasystems-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44,543 Pegasystems-Aktien. Die gehaltenen Pegasystems-Papiere wären am 25.03.2026 1 848,11 USD wert, da der Schlussstand 41,49 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 84,81 Prozent.
Zuletzt verbuchte Pegasystems einen Börsenwert von 7,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!