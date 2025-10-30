Pegasystems Aktie

WKN: 901951 / ISIN: US7055731035

Lohnender Pegasystems-Einstieg? 30.10.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pegasystems von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Pegasystems-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Pegasystems-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Pegasystems-Anteile an diesem Tag 40,88 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Pegasystems-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 244,648 Pegasystems-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Pegasystems-Papiers auf 63,37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 503,36 USD wert. Damit wäre die Investition 55,03 Prozent mehr wert.

Alle Pegasystems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

