Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
|Rentable Pegasystems-Anlage?
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30.07.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pegasystems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 30.07.2016 wurde die Pegasystems-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 13,95 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 71,685 Pegasystems-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 29.07.2026 auf 30,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 218,64 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 121,86 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Pegasystems zuletzt 4,89 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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