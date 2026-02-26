NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pegasystems-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Pegasystems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 26.02.2023 wurden Pegasystems-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 23,03 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,343 Pegasystems-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 187,10 USD, da sich der Wert eines Pegasystems-Anteils am 25.02.2026 auf 43,08 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 87,10 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Pegasystems belief sich jüngst auf 7,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at