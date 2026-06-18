NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pegasystems-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das Pegasystems-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 25,10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 39,841 Pegasystems-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.06.2026 gerechnet (30,23 USD), wäre die Investition nun 1 204,38 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 20,44 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Pegasystems betrug jüngst 5,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at