NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pegasystems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pegasystems-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Pegasystems-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 12,98 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Pegasystems-Aktie investierten, hätten nun 77,042 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Pegasystems-Anteile wären am 06.05.2026 2 802,00 USD wert, da der Schlussstand 36,37 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 180,20 Prozent.

Der Pegasystems-Wert an der Börse wurde auf 6,19 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at