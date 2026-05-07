Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
|Hochrechnung
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07.05.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pegasystems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Pegasystems-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 12,98 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Pegasystems-Aktie investierten, hätten nun 77,042 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Pegasystems-Anteile wären am 06.05.2026 2 802,00 USD wert, da der Schlussstand 36,37 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 180,20 Prozent.
Der Pegasystems-Wert an der Börse wurde auf 6,19 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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