Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
|Lukratives Pegasystems-Investment?
|
19.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pegasystems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Pegasystems-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Pegasystems-Papier letztlich bei 17,88 USD. Bei einem Pegasystems-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 559,441 Pegasystems-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 145,45 USD, da sich der Wert einer Pegasystems-Aktie am 18.11.2026 auf 28,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 61,45 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Pegasystems belief sich zuletzt auf 5,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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