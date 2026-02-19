Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
|Frühe Investition
|
19.02.2026 16:06:03
NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pegasystems-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Pegasystems-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 42,09 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 237,614 Pegasystems-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 616,61 USD, da sich der Wert eines Pegasystems-Anteils am 18.02.2026 auf 44,68 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 6,17 Prozent.
Pegasystems war somit zuletzt am Markt 7,49 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
