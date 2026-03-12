NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pegasystems von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Pegasystems-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Pegasystems-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 12,49 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 800,961 Pegasystems-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.03.2026 auf 43,59 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34 913,90 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 249,14 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Pegasystems betrug jüngst 7,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at