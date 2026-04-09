Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
|Profitable Pegasystems-Anlage?
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09.04.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pegasystems von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Pegasystems-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Pegasystems-Papier letztlich bei 12,30 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,130 Pegasystems-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.04.2026 auf 41,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 334,96 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +234,96 Prozent.
Pegasystems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,17 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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