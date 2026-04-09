Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Pegasystems Aktie

Pegasystems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901951 / ISIN: US7055731035

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Profitable Pegasystems-Anlage? 09.04.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pegasystems von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Pegasystems-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Pegasystems-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Pegasystems-Papier letztlich bei 12,30 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,130 Pegasystems-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.04.2026 auf 41,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 334,96 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +234,96 Prozent.

Pegasystems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,17 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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