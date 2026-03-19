Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
|Performance im Blick
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19.03.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pegasystems von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Pegasystems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Pegasystems-Papiers betrug an diesem Tag 36,33 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Pegasystems-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,753 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.03.2026 auf 43,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118,52 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +18,52 Prozent.
Am Markt war Pegasystems jüngst 7,32 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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